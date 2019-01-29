Харт установил рекорд "Филадельфии" в возрасте до 21 года

Вратарь "Филадельфии" Картер Харт установил клубный рекорд по длине победной серии среди голкиперов в возрасте до 21 года.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" встречалась на своем льду с "Виннипегом". "Летчики" выиграли в этой встрече со счетом 3:1. Для 20-летнего канадца эта победа стала седьмой в сезоне и четвертой подряд. Он стал первым вратарем в возрасте до 21 года в клубной истории, который смог выиграть четыре встречи к ряду.

Это пятый подобный случай в НХЛ за последние 20 лет. Ранее подобными сериями отмечались Дэн Блэкберн ("Нью-Йорк Рейнджерс", 2001/02), Кари Лехтонен ("Атланта Трэшерз", 2003/04), Кэри Прайс ("Монреаль Канадиенс", 2007/08) и Стив Мэйсон ("Коламбус Блю Джекетс", 2008/09).