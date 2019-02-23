Харт пропустит 5 матчей из-за травмы

Вратарь "Филадельфии" Картер Харт не сыграет за свою команду в течение ближайших пяти матчей, сообщает официальный сайт НХЛ.

Отмечается, что у 20-летнего голкипера диагностирована травма нижней части тела, из-за которой он выбыл из строя на ближайшие десять. Таким образом, он не сыграет в матче на открытом воздухе с "Питтсбургом", а также, с "Баффало", "Коламбусом", "Нью-Джерси" и "Айлендерс".

В текущем сезоне Харт провел 22 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал 13 побед, пропуская, в среднем, по 2,79 шайбы за игру. Ему удалось отразить 91,7% нанесенных по его воротам бросков.

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