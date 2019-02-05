Харт - четвертый вратарь в истории НХЛ, одержавший семь побед подряд до 21 года

Вратарь "Филадельфии" Картер Харт стал четвертым вратарем в истории НХЛ, которому удалось выиграть семь матчей подряд, в возрасте до 21 года.

Ему удалось выиграть поединки с "Миннесотой", "Бостоном", "Монреалем", "Виннипегом", "Бостоном", "Эдмонтоном", и сегодняшний, с "Ванкувером" (2:1). Помимо него, подобным достижением смогли отметиться Том Барассо (сезон-1984/85) и Кэри Прайс (сезон-2007/08). Восемь побед подряд смог одержать Жослен Тибо, было это в сезоне-1994/95.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Харт сыграл 16 встреч, 10 из которых он выиграл. 20-летний вратарь отразил 92,5% нанесенных по его воротам бросков, пропуская, в среднем, по 2,48 шайбы за игру.

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