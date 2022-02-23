Хара вышел на первое место по количеству матчей в НХЛ среди защитников

Защитник «Айлендерс» Здено Хара принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла». Для него эта игра стала 1651-й в карьере.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Хара вышел на первое место по количеству сыгранных матчей среди защитников, сравнявшись с Крисом Челиосом.

На третьем месте в этом списке располагается Скотт Стивенс, сыгравший за карьеру 1635 матчей.