Хара установил рекорд по количеству матчей в НХЛ среди защитников

Защитник «Айлендерс» Здено Хара сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». Для него эта игра стала 1652-й в карьере.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Хара стал единоличным лидером по количеству сыгранных матчей среди защитников в истории лиги. На его счету 299 игр за «Оттаву», 1023 — за «Бостон», 55 — за «Вашингтон» и 275 — за «Айлендерс».

Хара обошел Криса Челиоса, который сыграл 1651 матчей. На третьем месте в этом списке располагается Скотт Стивенс, сыгравший за карьеру 1635 матчей.