Хара сфотографировался в форме «Айлендерс»

«Айлендерс» объявили о подписании контракта с защитником Здено Харой. Срок соглашения с 44-летним словаком рассчитан на один год.

Хоккесит в Instagram выложил фото в форме нового клуба.

Напомним, Хара дебютировал в НХЛ в сезоне-1997/98 в составе «Айлендерс». Он играл за клуб до 2001 года.

В минувшем сезоне Здено играл за «Вашингтон», а до этого 14 лет провел в составе «Бостона».