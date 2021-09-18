Хара сфотографировался в форме «Айлендерс»
20:31
«Айлендерс» объявили о подписании контракта с защитником Здено Харой. Срок соглашения с 44-летним словаком рассчитан на один год.
Хоккесит в Instagram выложил фото в форме нового клуба.
Напомним, Хара дебютировал в НХЛ в сезоне-1997/98 в составе «Айлендерс». Он играл за клуб до 2001 года.
В минувшем сезоне Здено играл за «Вашингтон», а до этого 14 лет провел в составе «Бостона».
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