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Хара сфотографировался в форме «Айлендерс»

20:31
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«Айлендерс» объявили о подписании контракта с защитником Здено Харой. Срок соглашения с 44-летним словаком рассчитан на один год.

Хоккесит в Instagram выложил фото в форме нового клуба.

Публикация от Zdeno Chara (@zeechara33)

Напомним, Хара дебютировал в НХЛ в сезоне-1997/98 в составе «Айлендерс». Он играл за клуб до 2001 года.

В минувшем сезоне Здено играл за «Вашингтон», а до этого 14 лет провел в составе «Бостона».

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Иван Шитик все материалы автора

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