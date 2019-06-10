Хара – самый возрастной игрок, забивавший в финале Кубка Стэнли

В шестом матче финала Кубка Стэнли "Бостон" на выезде обыграл "Сент-Луис" – 5:1. Одна из шайб "мишек" на счету защитника Здено Хары. Словак стал самым возрастным игроком, забивавшим в финале. На момент матча Харе было 42 года и 83 дня.

Ранее достижение принадлежало другому игроку "Бостону" Рэю Бурку. В сезоне-2000/01 он забил, когда ему было 40 лет и 154 дня.

Хара стал обладателем Кубка Стэнли в 2011 году, когда "Бостон" в семи матчах обыграл "Ванкувер".

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