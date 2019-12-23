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Хара пропустит игру против «Вашингтона» из-за операции на челюсти

18:21
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Защитник «Бостона» Здено Хара пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». Ему предстоит перенести небольшую операцию на челюсти, сообщает TSN.

Хара получил перелом в финальной серии Кубка Стэнли-2019 против «Сент-Луиса». Тогда ему также сделали операцию и он играл в защитной маске. Но теперь выяснилось, что туда попала инфекция и игроку требуется новое хирургическое вмешательство. Ожидается, что он вернется на лед после рождественской паузы.

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