Хара прокомментировал первую шайбу за «Вашингтон»
09:07
Форвард «Вашингтона» Здено Хара прокомментировал свою первую шайбу за команду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (6:3).
«Я сразу вернулся на скамейку запасных к ребятам, потому что просто хотел разделить с ними радость и волнение. С первого дня парни действительно проделали потрясающую работу, приветствуя меня и сделав переход как можно более простым и легким для меня», — приводит слова Хары официальный сайт НХЛ.
43-летний словак присоединился к «Вашингтону» в начале сезона. Он провел 8 матчей и набрал 3 (1+2) очка.
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