Хара обзванивает одноклубников по «Бостону» во время самоизоляции

Защитник «Бостона» Здено Хара рассказал, как принял известие о приостановке сезона из-за коронавируса. Также он признался, что продолжает из дома поддерживать связь с одноклубниками.

— Сначала все было очень непросто, — приводит российская версия официального сайта слова Хары. — Когда сезон приостановили, мы оказались в непонятной ситуации, слушали новости, стараясь понять, что может сделать команда и каждый из нас в отдельности. Должны мы оставаться в Бостоне? Или можно уехать? Через четыре или пять недель я понял, что мы почти не говорим друг с другом. Пару раз обменялись сообщениями в группе и все. Поэтому в последние две-три недели я регулярно обзваниваю ребят через Zoom, чтобы пообщаться, обменяться новостями, поддержать контакт. Это интересно.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 12 на 13 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 330 008 человек. Умерших — 291 911, выздоровевших — 1 575 554.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 12 мая всего зарегистрировано 232 243 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.