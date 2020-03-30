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Хара не хотел бы сидеть на карантине с Раском. Причина вас удивит

20:43
Туукка Раск. Фото The Athletic.
Туукка Раск. Фото The Athletic.
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Защитник «Бостона» Здено Хара рассказал, почему он не хотел бы оказаться не карантине с голкипером команды Тууккой Раском. Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— Он так пукает... Запах просто ужасный, — цитирует Хару в своем Twitter журналист Майкл Траикос. — Он любит куриные крылышки, и после того, как он их поел, я сижу позади него в автобусе.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу и некоторых других турниров, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 755 591 человек. Умерших — 36 211, выздоровевших — 158 527. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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