Хара может не сыграть в пятом матче с "Сент-Луисом"

Главный тренер "Бостона" Брюс Кэссиди после четвертого матча Кубка Стэнли с "Сент-Луисом" (4:2, 2-2) рассказал про состояние защитника Здено Хары, которому после неудачного рикошета шайба попала в область рта.

– Ему было очень некомфортно, и врачи посоветовали ему не играть, – цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ. – Ему потребовалось наложить несколько швов, а в ближайшем будущем, вероятно, предстоит визит к дантисту. Но он хотел быть на скамейке с партнерами. О его шансах принять участие в матче №5 пока ничего сказать не могу.