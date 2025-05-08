Хара, Лидстрем и Селянне вошли в символическую сборную НХЛ начала XXI века

НХЛ назвала имена первых шести игроков, включенных в символическую сборную первой четверти XXI века.

В этот список вошли хоккеисты, начавшие карьеру в лиге до 2000 года. Ими стали защитники Здено Хара («Бостон») и Никлас Лидстрем («Детройт»), а также нападающие Джером Игинла («Калгари»), Теему Селянне («Анахайм»), Джо Сакик («Колорадо»), Джо Торнтон («Сан-Хосе»).

В пятницу НХЛ объявит еще семерых членов символической сборной, которые дебютировали в лиге в 2000-2010 годах.

Хоккеисты, включенные в данный список, были выбраны по итогам голосования болельщиков, прошедшего с 12 февраля по 1 апреля.