8 мая, 20:23

Хара, Лидстрем и Селянне вошли в символическую сборную НХЛ начала XXI века

Алина Савинова

НХЛ назвала имена первых шести игроков, включенных в символическую сборную первой четверти XXI века.

В этот список вошли хоккеисты, начавшие карьеру в лиге до 2000 года. Ими стали защитники Здено Хара («Бостон») и Никлас Лидстрем («Детройт»), а также нападающие Джером Игинла («Калгари»), Теему Селянне («Анахайм»), Джо Сакик («Колорадо»), Джо Торнтон («Сан-Хосе»).

В пятницу НХЛ объявит еще семерых членов символической сборной, которые дебютировали в лиге в 2000-2010 годах.

Хоккеисты, включенные в данный список, были выбраны по итогам голосования болельщиков, прошедшего с 12 февраля по 1 апреля.

  • hant64

    Нострадамус просто)).

    09.05.2025

  • hant64

    Джин, ты ничего не перепутал? Кто из уважаемых шести хоккеистов параллельно ещё и в футбол играл, у кого такие скрытые таланты?:slight_smile: Или в хоккей с мячом? Насколько я в курсе, Бобровых давно уже не бывало в спорте.

    09.05.2025

  • Djin Ignatov

    Осталось только написать его рещзультаты которые МЫ ВСЕДА почему то забываем называть !!! За 142 матча забил ВСЕГО 21 мяч !! И это за 5 лет !!!

    09.05.2025

  • inspire

    В пятницу НХЛ объявит еще семерых членов символической сборной, которые дебютировали в лиге в 2000-2010 годах ================================================= вангую - Ови, Сид, Дацюк ...

    08.05.2025

