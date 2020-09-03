Хара хочет продолжить карьеру в «Бостоне»

Защитник Здено Хара дал четко понять, что хочет вернуться в «Бостон». Словак, который может стать неограниченно свободным агентом по окончании этого сезона, заявил, что твердо намерен продолжать играть за «Брюинз».

Физически я чувствую себя крепко, — цитирует Хару сайт НХЛ. — Я позитивно настроен и верю, что по-прежнему способен играть в этой лиге и приносить пользу. Я хочу остаться в Бостоне и играть за «Бостон Брюинз». Я хочу продолжать подавать пример и делиться опытом и мастерством с молодыми ребятами и партнерами. Это не изменилось. Я предан хоккею. Посмотрим, что произойдет дальше.

Два предыдущих сезона 43-летний Хара подписывал однолетние контракты в марте. В этом сезоне этого не произошло из-за того, что 12 марта в чемпионате была поставлена пауза из-за пандемии коронавируса.