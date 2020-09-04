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Хара хочет остаться в НХЛ. В марте ему исполнилось 43 года

06:57

Защитник «Бостона» Здено Хара признался, что хочет остаться в клубе. 43-летний словак уверен, что способен играть в НХЛ, несмотря на возраст.

— Физически я чувствую себя крепко, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Хары. — Я позитивно настроен и верю, что по-прежнему способен играть в этой лиге и приносить пользу. Я хочу остаться в Бостоне и играть за «Бостон Брюинз». Я хочу продолжать подавать пример и делиться опытом и мастерством с молодыми ребятами и партнерами. Это не изменилось. Я предан хоккею. Посмотрим, что произойдет дальше.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/chara-wants-to-return-to-bruins-next-season/c-318873982

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