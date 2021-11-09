Американский нападающий Бретт Халл прокомментировал достижение российского нападающего Александра Овечкина. Форвард «Вашингтона» в матче против «Баффало» (5:3) забросил свою 741-ю шайбу за карьеру в НХЛ.

«Интересно за этим наблюдать. Я бы не сказал, что он уникальный, пока он не превзойдет Гретцки, — цитирует Халла сайт НХЛ. — Тогда он сможет считаться единственным в своем роде. Сейчас же он находится среди парней, которые умеют забивать. Однако учитывая, как он продолжает это делать, то надо отдать ему должное. Он великий игрок».

Напомним, что 36-летний Овечкин в прошедшей встрече набрал 3 (1+2) очка, став автором третьего гола «Кэпиталз». Он забросил свою 741-ю шайбу за карьеру в НХЛ и догнал Халла, который занимает четвертое место в истории лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола). Далее идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).