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Халл поздравил Овечкина, который обошел его в списке снайперов НХЛ

04:08
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на единоличное четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ. 36-летний хоккеист в сегодняшнем матче с «Коламбусом» забросил 742-ю шайбу и обошел Бретта Халла.

«Алекс, поздравляю с выходом на четвертое место в списке лучших снайперов. Что ж, Алекс, Великая Восьмерка, ты оправдал свое прозвище. Продолжай подниматься по этой лестнице. Я желаю тебе только успеха», — приводит пресс-служба НХЛ слова Халла.

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Евгений Козинов все материалы автора
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