Халл поздравил Овечкина, который обошел его в списке снайперов НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на единоличное четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ. 36-летний хоккеист в сегодняшнем матче с «Коламбусом» забросил 742-ю шайбу и обошел Бретта Халла.

«Алекс, поздравляю с выходом на четвертое место в списке лучших снайперов. Что ж, Алекс, Великая Восьмерка, ты оправдал свое прозвище. Продолжай подниматься по этой лестнице. Я желаю тебе только успеха», — приводит пресс-служба НХЛ слова Халла.