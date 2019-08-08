Хабибулин - об американской тюрьме: "38 градусов ночью, никаких кондиционеров"

Бывший вратарь сборной России Николай Хабибулин в интервью "СЭ" рассказал, в каких условия отбывал заключение в американской тюрьме.

В 2010 году он получил тридцать суток за вождение в нетрезвом виде. Суд Аризоны также оштрафовал спортсмена на пять тысяч долларов и обязал его пройти курс избавления от алкогольной зависимости.

– Типичный палаточный городок, тенты. Жара стояла, август месяц, 38 градусов ночью, никаких кондиционеров. Так что приятного мало, – вспомнил Хабибулин.

– Но вы могли уходить на тренировки днем?

– Да, с понедельника по пятницу это можно было делать. Там особо не было криминальных личностей, никаких уголовников, только обычные люди, кто не платил алименты или был пойман на вождении в нетрезвом виде. Все могли уходить на работу.

Полностью интервью Николая Хабибулина – здесь