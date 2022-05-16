Гюнтцель в седьмом матче серии с «Рейнджерс» забил Шестеркину, подкинув шайбу ногой

Форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнтцель отличился в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс».

27-летний американец забил гол на 31-й минуте, реализовав большинство. При этом Гюнцель перед голом подкинул шайбу ногой, а затем протолкнул ее мимо Игоря Шестеркина.