Гюнтцель получил травму после гола в ворота «Оттавы»

Форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнтцель отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:2). Сразу после этого он получил травму.

Here is what happened to #LetsGoPens Jake Guentzel after scoring.

? AT&T Sportsnet pic.twitter.com/mmsWs9RxHe — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) December 31, 2019

В хоккеиста врезался защитник гостей Тома Шабо, после чего хоккеист врезался в борт, а Шабо по инерции упал на него сверху.

Гюнтцель не сумел продолжить игру. На данный момент о его состоянии информации нет.