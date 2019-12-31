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Гюнтцель получил травму после гола в ворота «Оттавы»

06:41
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Форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнтцель отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:2). Сразу после этого он получил травму.

В хоккеиста врезался защитник гостей Тома Шабо, после чего хоккеист врезался в борт, а Шабо по инерции упал на него сверху.

Гюнтцель не сумел продолжить игру. На данный момент о его состоянии информации нет.

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