Гюнтцель получил травму после гола в ворота «Оттавы»
06:41
Форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнтцель отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:2). Сразу после этого он получил травму.
Here is what happened to #LetsGoPens Jake Guentzel after scoring.— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) December 31, 2019
? AT&T Sportsnet pic.twitter.com/mmsWs9RxHe
В хоккеиста врезался защитник гостей Тома Шабо, после чего хоккеист врезался в борт, а Шабо по инерции упал на него сверху.
Гюнтцель не сумел продолжить игру. На данный момент о его состоянии информации нет.
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