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Гюле и Кэррик продлили контракты с «Анахаймом»

08:04
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«Анахайм» продлил контракты с двумя игроками. Новые соглашения подписали защитник Брендан Гюле и нападающий Сэм Кэррик, сообщает официальный сайт НХЛ.

22-летний Гюле заключил договор на 2 года, за которые заработает 1,6 миллиона долларов. В нынешнем сезоне он набрал 8 (4+4) очков в 30 матчах регулярного чемпионата.

28-летний Кэрри подписал контракт на год с зарплатой в 700 тысяч. В нынешней «регулярке» на его счету 43 (23+20) очка в 46 матчах в фарм-клубе «Дакс».

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