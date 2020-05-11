Гюле и Кэррик продлили контракты с «Анахаймом»

«Анахайм» продлил контракты с двумя игроками. Новые соглашения подписали защитник Брендан Гюле и нападающий Сэм Кэррик, сообщает официальный сайт НХЛ.

22-летний Гюле заключил договор на 2 года, за которые заработает 1,6 миллиона долларов. В нынешнем сезоне он набрал 8 (4+4) очков в 30 матчах регулярного чемпионата.

28-летний Кэрри подписал контракт на год с зарплатой в 700 тысяч. В нынешней «регулярке» на его счету 43 (23+20) очка в 46 матчах в фарм-клубе «Дакс».