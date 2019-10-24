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Гусева перевели в тройку к ведущему центру «Нью-Джерси»

18:34
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Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев тренируется в третьем звене вместе с Павлом Захой и Нико Хиширом, сообщает в своем Twitter Аманда Стейн. Ранее он играл в четвертом сочетании. 26 октября «дьяволы» дома встретятся с «Аризоной».

В текущем сезоне Гусев провел 8 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (3+1) очка.

«Нью-Джерси» занимает 13- место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 6 очков.

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