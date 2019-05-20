Гусев заявил, что готов поехать в АХЛ

Форвард сборной России Никита Гусев заявил, что при необходимости готов выступать в АХЛ. Права в НХЛ на него принадлежат "Вегасу".
– В отличие от Шипачева поедете в АХЛ?
– Да, поеду в АХЛ, куда угодно поеду.
– В любую деревню?
– Мне должны дать односторонний контракт. Я хочу и буду играть в НХЛ. Если предложат ехать в АХЛ, я поеду, если меня не видят в первой команде. Потерпеть для меня не тяжело. В России я ездил в ВХЛ в Тверь, и ничего страшного – выжил. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)
Полностью интервью Никиты Гусева – здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/world/reviews/chempionat-mira-po-hokkeyu-2019-rossiya-shveycariya-intervyu-s-nikitoy-gusevym-1546715/
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