Гусев забросил третью шайбу в сезоне. Видео

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». В середине третьего периода он сделал счет 4:2 в пользу своей команды. Это его третья заброшенная шайба в этом сезоне.

THE GOOSE



IS



LOOSE pic.twitter.com/Fw1yEofvNC — New Jersey Devils (@NJDevils) October 18, 2019

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