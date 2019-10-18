Гусев забросил третью шайбу в сезоне. Видео
04:30
Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». В середине третьего периода он сделал счет 4:2 в пользу своей команды. Это его третья заброшенная шайба в этом сезоне.
THE GOOSE— New Jersey Devils (@NJDevils) October 18, 2019
IS
LOOSE pic.twitter.com/Fw1yEofvNC
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