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Гусев забросил третью шайбу в сезоне. Видео

04:30
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Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». В середине третьего периода он сделал счет 4:2 в пользу своей команды. Это его третья заброшенная шайба в этом сезоне.

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