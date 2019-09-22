Гусев забил во второй игре подряд

«Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ принимает «Айлендерс», после второго периода хозяева ведут со счетом 3:2. На 29-й минуте отличился россиянин Никита Гусев. Он забил с неудобной руки после передачи Нико Хишира.

Hischier ??? Gusev pic.twitter.com/ljqTx6p8CO — New Jersey Devils (@NJDevils) September 22, 2019

Гусев забросил вторую шайбу за «дьяволов». Ранее он поразил ворота «Рейнджерс».

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков