НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Гусев забил во второй игре подряд

03:45
Теги:

«Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ принимает «Айлендерс», после второго периода хозяева ведут со счетом 3:2. На 29-й минуте отличился россиянин Никита Гусев. Он забил с неудобной руки после передачи Нико Хишира.

Гусев забросил вторую шайбу за «дьяволов». Ранее он поразил ворота «Рейнджерс».

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир