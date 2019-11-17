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Гусев впервые забил за пять матчей. Видео

04:04
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«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Нью-Джерси» (1:1, конец первого периода). В конце периода отличился российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев. Он забил впервые за пять встреч. В 16 играх на его счету 7 (5+2) очков.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

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