Гусев впервые забил за пять матчей. Видео

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Нью-Джерси» (1:1, конец первого периода). В конце периода отличился российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев. Он забил впервые за пять встреч. В 16 играх на его счету 7 (5+2) очков.

Phenomenal shift from the Gusev line. What a pass by Coleman. #NJDevils pic.twitter.com/Zj5gqD9Zl6