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Гусев тренируется во втором звене «Нью-Джерси». Он пропустил три предыдущих матча

20:24
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Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев должен вернуться в основной состав «Дэвилз». Россиянин тренировался во втором звене вместе с Павлом Захой и Нико Хишером, сообщает в Twitter журналистка Аманда Штейн.

Гусев пропустил три предыдущих встречи по решению тренерского штаба. 27-летний россиянин в текущем сезоне провел 9 матчей за «Дэвилз» и набрал 4 (3+1) очка.

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