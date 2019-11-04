Гусев тренируется во втором звене «Нью-Джерси». Он пропустил три предыдущих матча
20:24
Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев должен вернуться в основной состав «Дэвилз». Россиянин тренировался во втором звене вместе с Павлом Захой и Нико Хишером, сообщает в Twitter журналистка Аманда Штейн.
#NJDevils skating with two different options on the top two lines at practice today.— Amanda Stein (@amandacstein) November 4, 2019
Here's what they looked like.
? Hischier and Hughes have been swapping
?? Bratt not on the ice pic.twitter.com/Pb7d6KJyC4
Гусев пропустил три предыдущих встречи по решению тренерского штаба. 27-летний россиянин в текущем сезоне провел 9 матчей за «Дэвилз» и набрал 4 (3+1) очка.
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...