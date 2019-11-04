Гусев тренируется во втором звене «Нью-Джерси». Он пропустил три предыдущих матча

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев должен вернуться в основной состав «Дэвилз». Россиянин тренировался во втором звене вместе с Павлом Захой и Нико Хишером, сообщает в Twitter журналистка Аманда Штейн.

#NJDevils skating with two different options on the top two lines at practice today.



Here's what they looked like.



? Hischier and Hughes have been swapping



?? Bratt not on the ice pic.twitter.com/Pb7d6KJyC4 — Amanda Stein (@amandacstein) November 4, 2019

Гусев пропустил три предыдущих встречи по решению тренерского штаба. 27-летний россиянин в текущем сезоне провел 9 матчей за «Дэвилз» и набрал 4 (3+1) очка.

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