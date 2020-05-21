Гусев реже других нападающих блокирует броски в НХЛ

Портал Dobber Hockey опубликовал список нападающих НХЛ, блокирующих меньше всех бросков. Учитываются только форварды, которые провели не менее 40 матчей в текущем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса.

На первом месте нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев. Он блокирует 0,4 броска за игру. Всего на его счету 13 голов и 31 результативная передача в 61 матче.

Также в топ-5 неблокирующих игроков вошли: Микаэль Баклунд, Джони Годро (оба — «Калгари»), Зак Кассиан («Эдмонтон») и Макс Доми («Монреаль»).