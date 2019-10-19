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Гусев провел на льду 8 минут в матче с «Ванкувером». Меньше всех в «Нью-Джерси»

23:05
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Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (1:0). Россиянин провел на льду чуть больше 8 минут — это самый низкий показатель в команде.

В этом сезоне Гусев набрал 3 (2+1) очка в 8 играх. Напомним, что 27-летний россиянин проводит дебютный сезон в НХЛ.

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