Гусев прошел процедуру драфта отказов и получит статус свободного агента в НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев прошел процедуру драфта отказов. Контракт с ним будет расторгнут и россиянин получит статус свободного агента, сообщает в Twitter журналист Крис Джонстон.

28-летний Гусев проводил второй сезон в «Нью-Джерси» по двухлетнему контракту с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год. В текущем сезоне россиянин провел 20 матчей и набрал 5 (2+3) очков при полезности «-12».

В последний раз нападающий выходил на лед с командой 20 марта.

Форвард получит право играть в плей-офф, если успеет заключить новое соглашение до 23:00 (мск) понедельника, 12 апреля.