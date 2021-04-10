Гусев прошел процедуру драфта отказов и получит статус свободного агента в НХЛ
19:05
Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев прошел процедуру драфта отказов. Контракт с ним будет расторгнут и россиянин получит статус свободного агента, сообщает в Twitter журналист Крис Джонстон.
28-летний Гусев проводил второй сезон в «Нью-Джерси» по двухлетнему контракту с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год. В текущем сезоне россиянин провел 20 матчей и набрал 5 (2+3) очков при полезности «-12».
В последний раз нападающий выходил на лед с командой 20 марта.
Форвард получит право играть в плей-офф, если успеет заключить новое соглашение до 23:00 (мск) понедельника, 12 апреля.
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...