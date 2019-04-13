Гусев присоединится к "Вегасу" в выходные

Российский нападающий "Вегаса" Никита Гусев присоединится к команде в эти выходные. Об этом сообщил в своем Твиттере североамериканский инсайдер Даррен Дрегер.

Как ранее сообщал "СЭ", Гусев пополнит ряды "Вегаса". Права за игроком в КХЛ закреплены за СКА.

В первом раунде плей-офф НХЛ "Вегас" играт с "Сан-Хосе" (1-1 в серии).

26-летний Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19. Он набрал 82 (17+65) очка при показателе полезности "+39". В розыгрыше Кубка Гагарина он набрал 19 (9+10) очков в 18 играх при показателе полезности "–1".

