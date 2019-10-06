Гусев переведен в четвертое звено «Нью-Джерси»

Стали известны стартовые составы на матч регулярного сезона НХЛ между «Баффало» и «Нью-Джерси». Российский форвард «дьяволов» Никита Гусев начнет встречу в четвертом звене вместе с Павлом Захой и Йеспером Боквистом.

Tonight's lineup vs. Buffalo pic.twitter.com/I11DHbQdTM — New Jersey Devils (@NJDevils) October 5, 2019

В матче с «Виннипегом» (4:5 Б) Гусев играл в третьем звене вместе с Джеком Хьюзом и Йеспером Браттом. Место Гусева в этом сочетании занял Майлз Вуд. Во встрече с «Джетс» Гусев забросил дебютную шайбу в лиге.

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