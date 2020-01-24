Гусев назвал самый сложный свой сезон в карьере

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев не считает этот сезон самым сложным в карьере. В 45 матчах он набрал 28 (8+20) очков.

— Я думаю, нет, — приводит слова Гусева российская версия официального сайта НХЛ. — Мне тяжелее было, когда я выступал за «Амур» из Хабаровска. Там очень много перелетов, разница во времени. И я тогда только начинал заявлять о себе как хоккеист.

Если говорить в целом о сборах, то в КХЛ ты готовишься месяц с командой. А в НХЛ ты занимаешься несколько дней с клубом, и сразу же начинаются матчи. Сначала контрольные, потом — официальные. По физике я сильно не качался. Когда забитые мышцы, это влияет на технику. Что больше всего удивило в НХЛ? Знаете, я увидел все, что ждал. Уже знал раньше, что и как тут будет.