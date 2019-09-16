Гусев наигрывается в тройке с Хьюзом и Симмондсом

В ночь с 16 на 17 сентября «Нью-Джерси» проведет два предсезонных матча. Первая группа хоккеистов встретится с «Бостоном», сообщает TSN.

Российский нападающий Никита Гусев выйдет на лед в первом звене с Джеком Хьюзом, выбранным под первым номером на драфте-2020, и Уэйном Симмондсом. На тренировках Гусев также работал в первой бригаде большинства.

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