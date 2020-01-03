Гусев набрал 10 очков в 8 матчах после обмена Холла

«Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Нью-Джерси» — 1:2. На счету российского нападающего «дьяволов» Никиты Гусева результативная передача. После обмена Тэйлора Холла в «Аризону» он набрал 10 (2+8) очков в восьми встречах. Только в одной игре он не смог отметиться результативными баллами.

Гусев набирает очки в пяти матчах подряд, это самая продолжительная результативная серия для форварда в сезоне. Всего на его счету 24 (7+17) балла в 37 встречах.