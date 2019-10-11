Гусев мощным щелчком забросил вторую шайбу в сезоне

«Нью-Джерси» принимает «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ, счет в конце второго периода 2:1. На 35-й минуте отличился российский форвард «дьяволов» Никита Гусев. Он нанес мощный щелчок в одно касание.

Гусев забросил вторую шайбу в сезоне. Он начал матч с «нефтяниками» в четвертом звене.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков