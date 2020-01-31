Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:5 Б) забил гол и сделал результативную передачу. Также он реализовал буллит. В текущем сезоне он является лидером по количеству удачных попыток (5 из 7).

По четыре буллита забили Джонатан Маршессо (4), Патрик Кейн (6), Конор Гарлэнд и Ник Шмальц (по 8). Рекорд принадлежит Илье Ковальчуку (11/14), который в сезоне 2011/12 играл за «Нью-Джерси».