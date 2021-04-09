Гусев имеет возможность сыграть за другой клуб НХЛ в этом сезоне

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев намерен продолжить карьеру в другом клубе НХЛ после расторжения контракта с «Дэвилз», сообщает журналист Крис Джонстон в Twitter.

28-летний россиянин был выставлен своим клубом на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Форвард получит право играть в плей-офф, если успеет заключить новое соглашение до 23:00 (мск) понедельника, 12 апреля.

Nikita Gusev hopes to find another NHL job once his contract is terminated by the #NJDevils tomorrow. If he signs somewhere before 3 p.m. on Monday, he's eligible to play games in this year's playoffs. — Chris Johnston (@reporterchris) April 9, 2021

Гусев не играл за «Дэвилз» с 20 марта. Ранее его уже выставляли на драфт отказов, но ни один клуб не забрал права на игрока.

В этом сезоне форвард участвовал в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 5 (2+3) очка при показателе полезности «-11».