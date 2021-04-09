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Гусев имеет возможность сыграть за другой клуб НХЛ в этом сезоне

19:49
Никита Гусев. Фото Instagram
Никита Гусев. Фото Instagram
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Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев намерен продолжить карьеру в другом клубе НХЛ после расторжения контракта с «Дэвилз», сообщает журналист Крис Джонстон в Twitter.

28-летний россиянин был выставлен своим клубом на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Форвард получит право играть в плей-офф, если успеет заключить новое соглашение до 23:00 (мск) понедельника, 12 апреля.

Гусев не играл за «Дэвилз» с 20 марта. Ранее его уже выставляли на драфт отказов, но ни один клуб не забрал права на игрока.

В этом сезоне форвард участвовал в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 5 (2+3) очка при показателе полезности «-11».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/reporterchris/status/1380556784570621953

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