Гусев имеет возможность сыграть за другой клуб НХЛ в этом сезоне
19:49
Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев намерен продолжить карьеру в другом клубе НХЛ после расторжения контракта с «Дэвилз», сообщает журналист Крис Джонстон в Twitter.
28-летний россиянин был выставлен своим клубом на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Форвард получит право играть в плей-офф, если успеет заключить новое соглашение до 23:00 (мск) понедельника, 12 апреля.
Гусев не играл за «Дэвилз» с 20 марта. Ранее его уже выставляли на драфт отказов, но ни один клуб не забрал права на игрока.
В этом сезоне форвард участвовал в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 5 (2+3) очка при показателе полезности «-11».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/reporterchris/status/1380556784570621953
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