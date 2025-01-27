Гущин забросил восьмую шайбу в АХЛ за фарм-клуб «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Торонто Марлиз» со счетом 4:2.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» форвард Данил Гущин отметился победной шайбой и был признан первой звездой встречи. Вратарь фарм-клуба «Торонто» Артур Ахтямов отразил 23 броска из 26.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 23 матча в АХЛ и набрал 14 (8+6) очков.