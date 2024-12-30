Гущин забросил седьмую шайбу в АХЛ за фарм-клуб «Сан-Хосе»

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«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Хендерсону» со счетом 2:5.

За фарм-клуб «Сан-Хосе» форвард Данил Гущин забросил шайбу, у фарм-клуба «Вегаса» нападающий Григорий Денисенко отметился результативной передачей.

В текущем сезоне 22-летний Гущин провел 20 матчей в АХЛ и набрал 12 (7+5) очков.