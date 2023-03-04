Гущин забросил 13-ю шайбу за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ
«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Онтарио Рейн» со счетом 4:2.
В составе фарм-клуба «Шаркс» форвард Данил Гущин забросил вторую шайбу команды, защитник Артемий Князев отметился результативной передачей.
В текущем сезоне 21-летний Гущин провел 51 матч в АХЛ, в которых набрал 27 (13+14) очков. У 22-летнего Князева 17 (3+14) очков в 45 матчах.
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