Гущин забросил 13-ю шайбу за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Онтарио Рейн» со счетом 4:2.

В составе фарм-клуба «Шаркс» форвард Данил Гущин забросил вторую шайбу команды, защитник Артемий Князев отметился результативной передачей.

В текущем сезоне 21-летний Гущин провел 51 матч в АХЛ, в которых набрал 27 (13+14) очков. У 22-летнего Князева 17 (3+14) очков в 45 матчах.