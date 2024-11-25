Гущин забил гол и реализовал буллит в матче за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ

«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ на выезде обыграл по буллитам «Торонто Марлиз» со счетом 2:1.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» форвард Данил Гущин забил гол и реализовал буллит, а также был признан второй звездой встречи.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 7 матчей в АХЛ, в которых набрал 6 (3+3) очков.