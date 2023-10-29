Гущин оформил дубль и стал третьей звездой матча за фарм-клуб «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступила «Коачелле» со счетом 2:8.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» форвард Даниил Гущин оформил дубль и был признан третьей звездой встречи, защитники Шакир Мухамадуллин и Никита Охотюк отметились результативной передачей, вратарь Георгий Романов провел на льду 28 минут, пропустив две шайбы и отразив 10 бросков.

В текущем сезоне 21-летний Гущин провел 6 матчей в АХЛ, в которых набрал 9 (3+6) очков.