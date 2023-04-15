Гущин оформил дубль и стал первой звездой матча за фарм-клуб «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Тусон» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» форвард Даниил Гущин набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой встречи. Также результативной передачей отметился защитник Шакир Мухамадуллин.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 66 матчей в АХЛ, в которых набрал 43 (21+22) очка.