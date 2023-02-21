Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:40

Гущин и Князев забросили по шайбе в матче за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Абботсфорд» со счетом 7:2.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» по шайбе забросили защитник Артемий Князев и форвард Данил Гущин.

В текущем сезоне 22-летний Князев провел 42 матча в АХЛ, в которых набрал 15 (3+12) очков. У 21-летнего Гущина 26 (12+14) очков в 48 играх.

НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
0
Читайте также
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
На Украине сошел с рельсов поезд Киев-Варшава
В США сочли оскорблением внешний вид Зеленского на встрече с Байденом в Киеве
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Financial Times: президент США Джо Байден прибыл в Киев на поезде в понедельник утром
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евгений Свечников признан второй звездой матча с «Сиэтлом»

Романов спас «Айлендерс» от пропущенного гола, выбросив шайбу с линии ворот
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 55 37 18 82
2 Нью-Джерси 56 37 19 79
3 Рейнджерс 56 33 23 75
4 Питтсбург 55 27 28 63
5 Айлендерс 59 28 31 63
6 Вашингтон 58 28 30 62
7 Филадельфия 57 22 35 54
8 Коламбус 57 18 39 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 43 13 91
2 Торонто 57 34 23 76
3 Тампа-Бэй 55 35 20 73
4 Флорида 60 29 31 64
5 Баффало 54 28 26 60
6 Детройт 55 26 29 60
7 Оттава 56 27 29 58
8 Монреаль 56 23 33 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 30 27 72
2 Виннипег 56 34 22 69
3 Колорадо 55 31 24 67
4 Миннесота 56 30 26 65
5 Нэшвилл 54 26 28 58
6 Сент-Луис 56 26 30 55
7 Аризона 57 20 37 49
8 Чикаго 55 18 37 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 56 34 22 72
2 Лос-Анджелес 57 32 25 71
3 Сиэтл 56 32 24 70
4 Эдмонтон 57 30 27 68
5 Калгари 56 26 30 63
6 Ванкувер 56 22 34 48
7 Сан-Хосе 57 17 40 45
8 Анахайм 57 17 40 41
Результаты / календарь
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
21.02 00:00
Калгари – Филадельфия
 - : -
21.02 00:00
Сан-Хосе – Сиэтл
 - : -
21.02 03:00
Питтсбург – Айлендерс
- : -
21.02 03:00
Рейнджерс – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 55 82
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 55 79
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 56 41
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 55 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 36 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 25 2.15
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 42 2.20
Новости
RSS RSS
Все новости