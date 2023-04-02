Гущин дебютирует в НХЛ в составе «Сан-Хосе»
Форвард «Сан-Хосе» Даниил Гущин дебютирует в НХЛ, сообщает журналист Шенг Пенг.
21-летний россиянин был выбран «Шаркс» на драфте в 2020 году под общим 76-м номером.
В текущем сезоне Гущин провел 61 матч в регулярном чемпионате АХЛ, в котором набрал 36 (16+20) очков при показателе полезности «-20».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|74
|47
|27
|103
|2
|Нью-Джерси
|75
|47
|28
|102
|3
|Рейнджерс
|76
|44
|32
|99
|4
|Айлендерс
|76
|39
|37
|87
|5
|Питтсбург
|75
|37
|38
|84
|6
|Вашингтон
|76
|34
|42
|77
|7
|Филадельфия
|74
|29
|45
|71
|8
|Коламбус
|74
|23
|51
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|75
|58
|17
|121
|2
|Торонто
|74
|44
|30
|98
|3
|Тампа-Бэй
|76
|44
|32
|94
|4
|Флорида
|76
|38
|38
|83
|5
|Баффало
|74
|36
|38
|79
|6
|Оттава
|75
|37
|38
|79
|7
|Детройт
|75
|33
|42
|75
|8
|Монреаль
|76
|30
|46
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|75
|44
|31
|97
|2
|Даллас
|75
|41
|34
|96
|3
|Колорадо
|74
|44
|30
|94
|4
|Виннипег
|76
|42
|34
|87
|5
|Нэшвилл
|75
|38
|37
|84
|6
|Сент-Луис
|76
|35
|41
|76
|7
|Аризона
|76
|27
|49
|67
|8
|Чикаго
|75
|24
|51
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|75
|46
|29
|99
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|97
|3
|Лос-Анджелес
|75
|43
|32
|96
|4
|Сиэтл
|74
|41
|33
|90
|5
|Калгари
|76
|35
|41
|85
|6
|Ванкувер
|75
|34
|41
|75
|7
|Сан-Хосе
|75
|21
|54
|57
|8
|Анахайм
|75
|23
|52
|56
Результаты / календарь
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
|2.04
|02:00
|
Филадельфия – Баффало
|- : -
|2.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Айлендерс
|- : -
|2.04
|02:00
|
Коламбус – Флорида
|- : -
|2.04
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|- : -
|2.04
|02:00
|
Оттава – Торонто
|- : -
|2.04
|03:00
|
Чикаго – Нью-Джерси
|- : -
|2.04
|04:00
|
Колорадо – Даллас
|- : -
|2.04
|05:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|- : -
|2.04
|05:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|- : -
|2.04
|05:00
|
Вегас – Миннесота
|- : -
|2.04
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|- : -
|2.04
|20:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|2.04
|22:30
|
Сент-Луис – Бостон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|144
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|117
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|76
|104
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|61
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|75
|53
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|74
|48
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|46
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|35
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|32
|2.21
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