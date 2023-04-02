Гущин дебютирует в НХЛ в составе «Сан-Хосе»

Форвард «Сан-Хосе» Даниил Гущин дебютирует в НХЛ, сообщает журналист Шенг Пенг.

21-летний россиянин был выбран «Шаркс» на драфте в 2020 году под общим 76-м номером.

В текущем сезоне Гущин провел 61 матч в регулярном чемпионате АХЛ, в котором набрал 36 (16+20) очков при показателе полезности «-20».