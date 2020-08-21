Гурьянов, забросивший 4 шайбы, признан первой звездой матча с «Калгари»

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов стал первой звездой матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Калгари» (7:3).

23-летний россиянин забросил в ворота «Флэймз» четыре шайбы, всего на его счету 5 (4+1) очков. Второй звездой встречи стал защитник «Старз» Миро Хейсканен, набравший 4 (1+3) очка, третья звезда — центровой «Далласа» Джо Павелски, на счету которого 3 передачи.

Счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу «Далласа», команда вышла во второй раунд Кубка Стэнли.