Гурьянов забросил третью шайбу в сезоне. Он реализовал буллит

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Монреаль», в середине третьего периода счет 2:0. На 39-й минуте отличился российский форвард «звезд» Денис Гурьянов, он реализовал буллит. В 12 играх на его счету 5 (3+2) очков.

Denis Gurianov draws a penalty shot and makes it COUNT! He puts one past Price and the @DallasStars take a 2-0 lead into second intermission!#GoStars #Stars #DAL #Gurianov pic.twitter.com/QMHik0iikV