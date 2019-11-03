НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Гурьянов забросил третью шайбу в сезоне. Он реализовал буллит

04:22
Теги:

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Монреаль», в середине третьего периода счет 2:0. На 39-й минуте отличился российский форвард «звезд» Денис Гурьянов, он реализовал буллит. В 12 играх на его счету 5 (3+2) очков.

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир