Гурьянов забросил шестую шайбу в сезоне. Видео
8 января, 23:31
Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга», сократив отставание в счете до 1:2.
Для 24-летнего форварда это шестая шайба в сезоне. Всего он провел 30 матчей и набрал 14 (6+8) очков.
This Gury's on fireeeeeeeee ?— Dallas Stars (@DallasStars) January 8, 2022
?: @BallySportsSW | #TexasHockey pic.twitter.com/ykJyki2Uw7
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