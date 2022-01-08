Гурьянов забросил шестую шайбу в сезоне. Видео

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга», сократив отставание в счете до 1:2.

Для 24-летнего форварда это шестая шайба в сезоне. Всего он провел 30 матчей и набрал 14 (6+8) очков.