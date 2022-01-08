Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Гурьянов забросил шестую шайбу в сезоне. Видео

8 января, 23:31
Теги:

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга», сократив отставание в счете до 1:2.

Для 24-летнего форварда это шестая шайба в сезоне. Всего он провел 30 матчей и набрал 14 (6+8) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Безумие в скелетоне. Немцы грубо отобрали победу у Третьякова, а наше руководство «не хочет поднимать шум»
Следователи проводят проверку после гибели шести человек в ХМАО
1
Реклама