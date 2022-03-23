Гурьянов забросил победную шайбу в матче «Даллас» — «Эдмонтон». Видео

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:3).

24-летний форвард забросил победную шайбу на 16-й минуте третьего периода и сделал счет 4:3. Ассистировали ему Тайлер Сегин и Джейми Бенн.

Гурьянова в этом сезоне набрал 28 (10+18) очков в 57 матчах сезона.